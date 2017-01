Cerca de duas mil pessoas nas ruas de Washington em protestos contra Trump

Cerca de duas mil pessoas protestaram este sábado pelas ruas de Washington, capital dos EUA, em defesa dos direitos dos imigrantes e dos direitos civis e contra a retórica considerada xenófoba do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O protesto foi organizado por vários grupos de defesa dos direitos dos imigrantes e direitos civis originários de um total de cinquenta cidades dos EUA.

“Estamos aqui para proteger os imigrantes e as suas comunidades que tanto contribuem para este país. Não vamos permitir que o medo, o racismo e a intimidação triunfem”, disse Gustavo Torres, diretor executivo da organização Casa de Maryland.

Entre as principais reivindicações está a de proteger de deportação os jovens indocumentados, conhecidos como “sonhadores”, caso Donald Trump reverta as medidas tomadas por Barack Obama que concediam a estes jovens permissão para trabalhar e, assim, evitavar a deportação.

O programa chama-se Ação Diferida para os Chegados na Infância (DACA) e já conta com mais de meio milhão de jovens imigrantes que chegaram aos EUA ainda crianças.

É o caso de Mónica Camacho, uma jovem indocumentada que chegou aos Estados Unidos em 2002, com apenas sete anos, vinda do México e que este sábado se juntou ao protesto para deixar claro que apesar do medo vai continuar a lutar.

“Este é o nosso lugar. Como imigrantes damos muito para este país. Os nossos pais trouxeram-nos muito pequenos e este é também o país dos nossos pais”, disse Mónica Camacho, ctada pela agência Efe. A comunidade “tem medo, está assustada, mas isso não nos fará parar”, frisou.