SpaceX lançou mais um foguetão e desta vez correu tudo bem

A SpaceX, a empresa aeroespacial norte-americana fundada por Elon Musk, o dono da Tesla, lançou este sábado mais um foguetão Falcon 9, com dez pequenos satélites de comunicação. Mas ao contrário do que se passou em setembro, quando um engenho semelhante explodiu nos testes de preparação, o lançamento de agora foi realizado com sucesso.

O Falcon 9 foi lançado da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, às 09h54 locais (17h54 em Lisboa).

O primeiro módulo do engenho, com 70 metros de altura, separou-se do resto do lançador dois minutos e 27 segundos após a descolagem. Pouco depois, regressou à Terra, aterrando, nove minutos depois, numa plataforma flutuante no Oceano Pacífico.

O segundo módulo do Falcon 9 iria colocar em órbita os dez satélites da empresa de comunicação de dados Iridium uma hora depois do seu lançamento.

Trata-se do sexto lançamento da SpaceX, que já fez aterrar o primeiro módulo do Falcon 9 três vezes no mar e duas vezes no solo da Florida. No total, a SpaceX tem programados 70 lançamentos, no valor de mais de dez mil milhões de euros (mais de nove mil milhões de euros).