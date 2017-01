Rapaz de 12 anos ameaça rapariga com arma... por ela não querer dar-lhe um McNugget

Aconteceu nos Estados Unidos e é mais um exemplo das situações bizarras a que a presença de armas pode conduzir

A história passou-se esta quarta-feira no Harlem, no East Harlem de Manhattan, em Nova Iorque. Um rapaz de 12 anos viu uma rapariga num McDonalds a comprar aqueles pedacinhos de frango panado chamados McNuggets. Foi atrás dela e pediu-lhe um. Ela recusou. Ele voltou a pedir, ela a recusar. Ele puxou de uma arma e apontou-lha.

Podia ter sido mais uma daquelas tragédias com motivo fútil que acontecem de vez em quando. Mas a rapariga teve o sangue frio (ou a sensatez, ou a irresponsabilidade) de não levar o rapaz a sério. Afastou a arma e entrou no metro. Ele também entrou, mas foi ameaçar outra criança com a arma.

As autoridades, entretanto informadas, acabaram por prender o rapaz na escola preparatória que ele frequenta. Ignora-se qual vai ser o seu destino imediato.