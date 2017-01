O eixo da (pós) verdade: Obama, a democracia, Trump e os jornalistas

O pilar mais forte da proclamada era da pós-verdade é a força da crença que se impõe ao conhecimento científico, ao racionalismo e aos outros valores que a humanidade colheu no Iluminismo. Donald Trump, o homem que está prestes a tomar posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, ‘acredita’ que as alterações climáticas, por exemplo, são um “embuste” criado pela e/ou para a China roubar postos de trabalho aos norte-americanos. Não lhe interessa que os factos e a ciência e décadas e décadas de investigação tenham já apurado, sem margem para dúvidas, que somos nós os responsáveis pela subida gradual da temperatura do planeta, encaminhados em passo acelerado para a nossa própria extinção.

Trump ‘acredita’ que as alterações climáticas não são reais e com ele milhões de americanos, incluindo grandes figuras do Partido Republicano. Trump também ‘acredita’ que as vacinas podem trazer mais mal do que bem, quando é um facto científico que esse avanço médico erradicou do planeta doenças fatais que antigamente matavam centenas de milhares de pessoas. Por não ‘acreditar’, decidiu atribuir terça-feira a um anti-vaxxer (como os céticos das vacinas são conhecidos) a tarefa de investigar a segurança desse tipo de medicação preventiva (chama-se Robert F. Kennedy Jr. e é sobrinho de JFK). Horas depois, os media eram inundados por novas e explosivas alegações sobre a relação de Trump com o governo russo, que quase roubaram protagonismo ao homem da noite: Barack Obama.

Há uma guerra contra os factos em curso e foi contra ela que o ainda Presidente Obama apontou a mira terça-feira, no discurso de despedida à nação, que escolheu proferir em Chicago, “onde tudo começou” há oito anos, e não na Casa Branca como é tradição. Num tom comedido, semblante sério, Obama pôs o dedo na ferida. Disse que “a subida do partidarismo sem pudores, o aumento da estratificação económica e regional e o estilhaçar dos nossos media em canais para todos os gostos” ajudam a “fazer parecer normal, até inevitável,” que hoje cada um escolha viver na sua “bolha”, apenas rodeado de pessoas que pensam de forma igual e totalmente desligado das restantes, “nos bairros, nos campus universitários, nos locais de culto e nos feeds das redes sociais”.

“Cada vez mais sentimo-nos tão seguros nas nossas bolhas que aceitamos apenas informação, verdadeira ou não, que encaixe nas nossas opiniões, em vez de basear as nossas opiniões nas provas que existem”, declarou a meio do discurso sem nunca referir o nome de Trump (salvo quando a audiência começou a gritar por “mais quatro anos” de administração Obama). “Esta tendência representa uma ameaça à nossa democracia. A política é uma batalha de ideias; no decurso de um debate saudável, vamos priorizar diferentes objetivos e diferentes formas de os atingir. Mas sem uma base comum de factos, sem a disponibilidade para admitir nova informação e para conceder que o nosso opositor apresenta argumentos válidos, e que a ciência e a razão têm importância, vamos continuar a falar para o boneco, a impossibilitar os compromissos e a existência de terreno comum.”

Seria um exercício de criatividade máxima tentar adivinhar o que Trump teria respondido a Obama, no Twitter claro, se tivesse prestado atenção ao que estava a ser dito e ouvisse nas entrelinhas críticas à sua postura e visões. Só que não prestou e a culpa foi, em parte, da CNN. Antes de Obama tomar o púlpito em Chicago para a despedida, o canal americano avançou uma notícia que desde então tem estado a dominar media, analistas e curiosos.

Fontes ligadas aos serviços de informação dos EUA disseram ao canal que, na semana passada, os diretores da CIA, do FBI e da NSA informaram Obama e Trump da existência de um dossiê que contém alegações sobre uma estratégia do governo russo em três frentes: estar a preparar o magnata de imobiliário há vários anos para o ajudar a chegar ao poder; agregar informação “comprometedora” sobre Trump para o manipular e chantagear enquanto futuro Presidente dos EUA; e, durante a campanha, manter contactos diretos e recorrentes com a equipa de Trump.

As “várias” fontes com conhecimento de causa garantem à CNN que, a mando de Vladimir Putin, o FSB (ex-KGB) está há vários anos a reunir informação “comprometedora” sobre Trump para poder controlá-lo assim que ele tomar posse a 20 de janeiro. O canal explicou que, apesar de a fonte das informações já ter sido declarada fidedigna pelas secretas, o conteúdo do dossiê apresentado a Obama e a Trump ainda não foi substanciado e que, por esse motivo, decidiu não o tornar público para já. O site BuzzFeed, sob os aplausos de uns e críticas de outros, avançou por sua conta e risco e divulgou-o. Entre as informações citadas, conta-se a alegada participação de Trump num “ato sexual perverso” num hotel de Moscovo.

À exceção do alegado episódio de ‘golden shower’ na suite presidencial do Ritz Carlton de Moscovo, em que Trump terá pago a prostitutas para as ver urinar em cima da cama onde Barack e Michelle Obama tinham dormido meses antes durante uma viagem à Rússia, todas as informações contidas no documento não são novidade — ainda há um mês a CIA disse ter provas de que a Rússia interferiu nas eleições americanas para influenciar os resultados a favor de Trump.

A história do dossiê remonta a outubro, quando a revista “Mother Jones” avançou que um ex-espião de uma nação ocidental tinha acabado de fornecer ao FBI “memorandos, com base em interações recentes com fontes russas, onde é afirmado que o governo russo está há anos a tentar cooperar com e a ajudar Trump”. O FBI “pediu mais informação” ao ex-agente, que respondeu que “houve uma troca recorrente de informação entre a campanha de Trump e o Kremlin para mútuo benefício”. Já então, um mês antes das eleições, a revista referia que “o FBI não confirmou nem desmontou nenhuma das alegações contidas nos memorandos do ex-espião”. Isso não se alterou.

A novidade é que agora se sabe que a fonte é um ex-agente do MI6 que depois de se reformar da agência secreta britânica continuou a dedicar-se ao mesmo trabalho de espionagem a troco de dinheiro. Neste caso foi inicialmente contratado por republicanos que se opunham à candidatura de Trump nas primárias do partido. Já depois disso, recebeu dinheiro dos democratas para continuar a investigar ‘podres’ sobre o rival de Clinton.

O dossiê esteve a circular pelas redações americanas e os corredores do Congresso e da Casa Branca durante meses. Vários media tentaram apurar a veracidade do que é denunciado. Nenhum conseguiu e, por essa razão, nada foi publicado. Até terça-feira. Ao publicar a notícia de que as secretas informaram Trump e Obama da existência deste dossiê, apontava esta manhã o “Huffington Post”, “a CNN está a mandar um sinal a todos os meios de que este assunto é para ser levado a sério” — se os quatro homens mais poderosos dos serviços de informação dos EUA decidiram revelar o conteúdo ao Presidente e ao seu sucessor, é porque têm confiança suficiente na informação, mesmo que apenas parcialmente.

Ao decidir publicar os documentos que as redações tinham nas secretárias há meses mas que nunca publicaram por questões éticas, o BuzzFeed conseguiu certamente atrair atenção para o assunto. Mas, inadvertidamente, também se arriscou a reforçar a ideia disseminada entre os apoiantes de Trump de que os media são mentirosos e estão investidos numa campanha de difamação e de disseminação de notícias falsas para minar a futura administração — como as notícias falsas que terão feito suficientes eleitores americanos a pender para Trump em detrimento de Clinton.

Numa nota interna enviada à redação, e posteriormente partilhada no Twitter, o diretor do Buzzfeed defendeu a decisão “nada fácil” de tornar públicas as 35 páginas de alegações não comprovadas. “O nosso objetivo é sermos transparentes no nosso jornalismo e partilhar aquilo que temos com os nossos leitores”, escreveu Ben Smith. “Neste caso, o documento estava a circular entre os mais altos níveis do governo e dos media americanos. Como sublinhamos na nossa história, existem sérias razões para duvidar das alegações. Estamos em busca de provas específicas há várias semanas e vamos continuar à procura. Publicar este documento não foi uma decisão fácil ou simples e pessoas de boa vontade podem discordar da nossa escolha. Mas publicá-lo reflete a nossa visão do trabalho dos jornalistas em 2017.”

Há um timing a ter conta neste enredo. Não só Trump tem estado empenhado em criticar abertamente as agências secretas do país que vai liderar, optando por questionar as suas capacidades mesmo depois de a CIA lhe ter apresentado um relatório com alegadas provas de que a Rússia acedeu ilegalmente aos sistemas informáticos do Partido Democrata para influenciar as eleições, como esta quarta-feira é o dia da sua antecipada conferência de imprensa — a primeira desde que venceu as primárias republicanas em julho, inicialmente convocada para dezembro mas cancelada à última da hora nessa altura (e que decorria à hora de fecho desta edição).

Neste momento, há uma série de potenciais conflitos de interesses a que Trump ainda não deu resposta, como o que pretende fazer quanto aos seus negócios ou se vai mesmo arriscar-se a violar as leis antinepotismo ao nomear o genro, Jared Kushner, alto conselheiro da Casa Branca. E a distância que tem marcado em relação às secretas é coisa pouca quando comparada com o fosso que continua a alimentar entre a sua futura administração e a maioria dos jornalistas e jornais americanos. Ao longo desta quarta-feira, esteve no Twitter a disparar ataques contra os “media desonestos” e as agências de informação que lhes terão fornecido os novos documentos sobre a Rússia. Num dos posts escreveu: “As agências secretas nunca deveriam ter permitido que esta notícia falsa fosse ‘vazada’ para o público. O último disparo contra mim. Estaremos a viver na Alemanha nazi?”.

Mas vive-se em democracia e foi nisso que Obama se focou terça-feira em Chicago. No discurso de 51 minutos, o Presidente mencionou a palavra ‘democracia’ 20 vezes, mais do que o total combinado dos últimos 15 presidentes dos EUA em discursos de despedida.

“A menos de duas semanas da tomada de posse do sucessor Donald Trump, Obama usou o seu último discurso para defender com empenho os valores americanos”, apontava esta quarta-feira o Quartz. “Isso pode não ter satisfeito muita gente que aguardava um discurso sem papas na língua à Barack mas também não parece ter sido acidental. A repetição é básica — é a forma de ensinar as crianças a ler e os cães a sentar. Quando Obama fala de democracia 20 vezes em 50 minutos, ele não quer mesmo que nos esqueçamos do seu significado.”