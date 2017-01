Marine Le Pen é vista na Trump Tower

Marine Le Pen foi vista esta quinta-feira na Trump Tower, no âmbito de uma viagem privada a Nova Iorque. A líder da Frente Nacional e candidata presidencial francesa recusou contudo responder se iria reunir-se com Donald Trump.

No entanto, a equipa do Presidente eleito dos EUA garantiu que não estava previsto qualquer encontro entre os dois líderes, refere a BBC.

Uma das pessoas que acompanhava Marine Le Pen era Louis Aliot, vice-presidente da Frente Nacional. Não foi possível identificar os outros acompanhantes, segundo a Reuters.

Recorde-se que a líder do partido de extrema direita francês é uma apoiante de Trump, tendo defendido que a sua eleição representa a vitória do povo contra as elites.

Marine Le Pen disse esperar que “o povo possa virar o tabuleiro em que as elites estão a repartir entre si aquilo que deveria pertencer aos franceses”. “A eleição de Donald Trump constitui uma pedra adicional na construção de um novo mundo”, acrescentou a candidata presidencial francesa.

Logo após a sua eleição, Trump iniciou contactos com Marine Le Pen e Nigel Farage, líder do partido eurocético britânico UKIP.