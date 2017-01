Trump responsabiliza Moscovo no caso de espionagem

Foi num tom entusiástico que Donald Trump começou esta quarta-feira a sua primeira conferência de imprensa em quase seis meses. Na intervenção inicial, o Presidente eleito dos EUA reafirmou que irá liderar uma das maiores administrações do país e sublinhou que já está a trabalhar com a sua equipa no projeto económico.

“Eu serei o maior produtor de postos de trabalho que Deus criou. Estou a falar a sério. Temos aqui um movimento que o mundo nunca viu antes, um movimento que muita gente não esperava”, disse Trump aos jornalistas.

Como exemplo, lembrou que várias marcas de automóveis vão voltar a produzir nos Estados Unidos, como a Fiat Chrysler e a Ford. Disse também esperar que a indústria farmacêutica siga o mesmo caminho, anunciando novos procedimentos para os concursos públicos.

Respondendo às primeiras questões dos jornalistas, Trump apontou o dedo à Rússia no caso da espionagem informática e defendeu que manter uma boa relação com a Rússia será uma vantagem para o país. “O hacking pode ter tido origem russa, mas também houve hacking por parte de outros países. Provavelmente a China é também responsável, houve imenso hacking.”

“Se Obama não gosta da Rússia não acho isso um trunfo, mas uma fraqueza. Se Putin gosta de Trump não acho isso uma desvantagem, mas uma vantagem”, acrescentou.

Trump assegurou que não tem qualquer negócio pendente, empréstimo ou dívida com a Rússia e que “todos os países irão respeitar mais os EUA do que nas administrações anteriores.”

Para falar dos negócios, Trump passou a palavra à advogada Sheri Dillon, que garantiu que não haverá qualquer conflito de interesses, uma vez que o Presidente eleito dos EUA cedeu a gestão das suas empresas aos filhos Don Jr. e Eric. “Ele incumbiu-me a mim e aos meus colegas de arquitetar uma estrutura que o isolará completamente da gestão do seu grupo empresarial. A questão do conflito de interesses nãos e coloca de todo ao Presidente e ao vice-presidente”, rematou.

