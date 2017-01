Presidente do Tribunal Eleitoral do Brasil não vê conflito de interesses em viajar com Temer até Portugal

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, o ministro Gilmar Mendes, disse esta terça-feira não ver qualquer conflito de interesse em ter feito parte da comitiva do Presidente Michel Temer, que viajou até Lisboa para participar nas cerimónias fúnebres do ex-Presidente Mário Soares.

Enquanto chefe do TSE, Mendes vai presidir ao julgamento sobre se Dilma Rousseff, de facto, cometeu abuso de poder político e económico para conquistar a reeleição em 2014 – o argumento que levou o novo Presidente e outros membros da oposição a iniciarem um processo no Congresso que culminou no afastamento de Dilma do poder e na tomada de posse de Temer. Caso o TSE decida a favor de Rousseff, o mandato de Temer será cassado e serão convocadas eleições indiretas para escolher o novo Presidente da República.

"O que é julgado é julgado publicamente, [a viagem na comitiva] não tem nenhuma influência [no julgamento]", disse sobre a vinda a Portugal com o Presidente em funções. "No TSE, estamos conversando com todo mundo, organizando seminários, discutindo reforma política, conversando sobre reformas institucionais para o Brasil", acrescentou em declarações ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

Apesar de ter viajado até Lisboa com a comitiva no avião presidencial para estar presente no funeral de Mário Soares, com honras de Estado, Gilmar Mendes acabou por não comparecer na cerimónia, refere o "Estado de São Paulo". Segundo o próprio, o motivo da ausência foi uma crise de labirintite (um distúrbio do ouvido que provoca tontura e mal-estar).

O presidente do TSE diz que foi convidado a integrar a comitiva pelo próprio Temer, precisamente na condição de chefe do tribunal. "Tenho relações de companheirismo e diálogo com o Michel há mais de 30 anos, como tenho com muitas outras pessoas, de todas as colorações políticas. São relações institucionais", afirmou Gilmar.

Apesar de Michel Temer já ter regressado a Brasília, o ministro vai ficar em Portugual durante pelo menos mais dez dias.