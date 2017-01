Alabama. Homem que fez reféns em universidade já foi detido

Reféns estão “aparentemente bem”, refere o campus universtário norte-americano na sua página do Twitter

O suspeito que esta terça-feira fez vários reféns no Campus Universitário do Alabama, nos Estados Unidos da América, já foi detido. De acordo com a universidade, que adianta a informação através do Twitter, os reféns encontram-se “bem”.

Ainda vai demorar algum tempo a reabrir as estradas. A universidade pede ainda que as pessoas continuem a evitar o local.

Teena Richardson, polícia de Tuscaloosa, confirmou à CBS News que um suspeito armado entrou no banco Alabama Credit Union, instalado no campus, perto das 8h30 locais (14h30 em Lisboa), antes da sua abertura, fazendo como reféns os funcionários que àquela hora já estariam no estabelecimento.

A polícia bloqueou as ruas perto da universidade e dezenas de polícias e agentes federais rodearam o local e tentaram negociar com o sequestrador, segundo a CBS News, que cita Richardson.

[Notícia atualizada às 17h25]