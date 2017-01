Jerusalém: Pelo menos quatro mortos em “ataque terrorista” com camião

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas este domingo depois de terem sido atropeladas por um camião no bairro de Talpiot, em Jerusalém Oriental, de acordo com o Magen David Adom, o serviço nacional de emergência médica. A polícia israelita, citada pela Al-Jazeera, fala em “ataque deliberado”.

Um porta-voz da polícia citado igualmente pela televisão árabe descreveu o incidente como um “atentado terrorista”. O condutor terá sido abatido pelas autoridades. As vítimas mortais - três mulheres e um homem - tinham cerca de 20 anos e de acordo com o “Jerusalem Post” foram atingidas quando estavam a sair de um autocarro.

Em declarações à imprensa local após o incidente, Roni Alsheich, o comissário da polícia israelita, disse que entre os documentos do atacante estava uma licença de condução israelita e que o camião que ele conduzia tinha igualmente matrícula israelita.

Fonte do serviço de emergência presente no local informou que um dos feridos encontra-se em estado muito grave, quatro em estado grave e os restantes sofreram apenas ferimentos ligeiros. Landy Sharon, paramédico, contou ao “Jerusalem Post” ter visto “dez pessoas no chão, alguns delas presas debaixo do camião”.