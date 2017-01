Síria: Explosão de carro armadilhado faz pelo menos 43 mortos

Pelo menos 43 mortos e dezenas de feridos integram o balanço da explosão de um carro armadilhado ocorrida este sábado junto ao tribunal da cidade de Azaz, a norte da província síria de Alepo, revelou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (SOHR, na sigla original). O balanço anterior apontava para 19 mortos, o que significa que o número de mortos pode aumentar ainda mais.

Do total das vítimas mortais, pelo menos seis são militares, informou um porta-voz desta organização não-governamental (ONG), citado pela agência EFE.



A explosão, que causou elevados estragos materiais na zona do atentado, situada junto à fronteira com a Turquia (segundo o SOHR) terá ocorrido por volta das 11h40 (hora local, 9h40 em Lisboa), disse um residente à CNN. A mesma testemunha, que pediu para não ser identificada, ter ouvido o som “muito forte” da explosão e visto pelo menos sete corpos, entretanto removidos pelas equipas médicas.

Está em curso a operação de auxílio às pessoas feridas e de recolha dos corpos das vítimas mortais. O ataque ainda não foi reivindicado.

A 13 de outubro passado, duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um outro carro armadilhado explodiu junto a uma estação naquela localidade junto à fronteira com a Turquia.

Um mês depois, outras 13 pessoas morreram, a maioria combatentes do movimento oposicionista Nuredin al Zini, de tendência islâmica, durante um atentado ocorrido junto a uma das suas bases em Azaz.