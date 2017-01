Venezuela. Encontrados sobreviventes seis dias após queda de helicóptero

Vítimas já foram transferidas para o hospital da capital do estado do Amazonas. Desconhece-se ainda se todos os passageiros foram encontrados com vida

Um helicóptero que desapareceu no passado dia 30 de dezembro, no estado venezuelano do Amazonas, foi encontrado esta quinta-feira com sobreviventes.

O governador do estado, Liborio Guarulla, afirmou que foram elementos de uma tribo indígena que descobriram as vítimas numa montanha no sul do país.

A equipa de emergência já resgatou as vítimas, que foram transferidas para o hospital da capital do estado, conta o jornal “El Nacional”. A bordo do aparelho seguiam 13 pessoas, não havendo ainda informações se todas foram encontradas com vida e qual é o estado de saúde das vítimas.

Após várias críticas ao governo, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, tinha anunciado nos últimos dias o reforço dos meios envolvidos nas buscas pelo aparelho.