“Um erro embaraçoso”: símbolo feminino trocado pelo masculino

A capa do norte-americano “Washington Post Express” fazia referência ao artigo sobre uma marcha pelos direitos das mulheres em Washington

A ideia era fazer capa sobre uma marcha a favor dos direitos das mulheres, em Washington e com mais 150 mil pessoas inscritas. Era suposto, publicar o símbolo do género feminino, mas acabou por ir parar às bancas uma primeira página com símbolo do género masculino. O “Washington Post Express” já admitiu o erro, que considerou “embaraçoso”.

“Errámos na capa desta manhã e estamos muito envergonhados. Erradamente, utilizamos o símbolo masculino em vez do feminino”, lamentou a publicação, divulgando nas redes sociais a imagem que deveria ter saído na capa.

Nas redes sociais, o erro não passou desapercebido e foram vários os leitores que comentaram.