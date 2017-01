Trump reage ao tiroteio na Florida: “Horrível”

Através do Twitter, o Presidente norte-americano eleito lamentou o tiroteio no aeroporto internacional Fort Lauderdale-Holywood

Donald Trump está a acompanhar “a horrível situação na Flórida”. Esta sexta-feira, na sequência do tiroteio no aeroporto internacional Fort Lauderdale-Holywood, no estado norte-americano da Flórida, o Presidente eleito lamentou o incidente.

Pelo menos cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas esta sexta-feira no aeroporto internacional Fort Lauderdale-Holywood, na Florida (EUA), na sequência dos disparos efetuados por um atirador que foi detido, segundo as autoridades norte-americanas.