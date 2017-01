“Não tinha uma cara convencional, mas consegui fazer coisas boas”: morreu Om Puri

Om Puri, um dos mais célebres atores indianos, foi encontrado morto esta sexta-feira na sua casa em Bombaim. O ator, de 66 anos, foi vítima de um ataque cardíaco, refere o “Guardian”.

Conhecido pela seu lado versátil, Om Puri participou em vários filmes das indústrias de cinema na Índia, do Reino Unido e dos EUA.

Foi na década de 80 que começou a protagonizar papéis de relevo na sétima arte, mas tornou-se mais conhecido pelas suas participações nos filmes “City of Joy”, “Wolf”, e “Charlie Wilson’s War”.

Em 1990, Om Puri foi galardoado com o prémio Padma Shri, uma das mais altas distinções atribuídas na Índia.

Num dos seus últimos posts no Twitter, o ator escreveu um comentário em jeito de balanço da sua carreira. “Não tenho arrependimentos, de todo. Fiz coisas boas. Não tinha uma cara convencional, mas consegui fazer coisas boas, estou orgulhoso disso”, escreveu Om Puri na rede social.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já lamentou o desaparecimento do ator, apresentando as condolências à família e realçando a sua longa cerreira no teatro e no cinema.