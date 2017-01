Michelle Obama despede-se dos jovens: “Vocês importam”

No seu último discurso enquanto primeira-dama, Michelle Obama deixou uma mensagem especial aos mais jovens: “Saibam que este país vos pertence”.

“Nunca permitam que alguém vos faça sentir que vocês não importam ou que não têm um lugar na História da América, porque têm”, disse a primeira-dama esta sexta-feira, durante um evento na Casa Branca em que se pretendeu homenagear funcionários da área da educação.

“Se os vossos pais são imigrantes, saibam que vocês são parte de uma orgulhosa tradição americana, de cruzamento de novas culturas, talentos e ideias”, disse Michelle Obama. “Geração após geração, foi isso que nos transformou na maior nação da Terra (...) A nossa gloriosa diversidade não é uma ameaça para quem somos, é aquilo que faz de nós quem somos.”

Alertando os jovens para não tomarem a sua “liberdade por garantida”, a primeira-dama disse que os mais novos devem “estar preparados para fazer com que a sua voz seja ouvida, preparados para estar informados e envolver-se enquanto cidadãos”.

Já na fase final do discurso, entre lágrimas (segundo as agências internacionais), Michelle Obama declarou que ter sido a primeira-dama dos Estados Unidos nos últimos oito anos foi “a maior honra” da sua vida. “Não tenham medo, tenham esperança. E saibam que eu estarei com vocês até ao resto dos meus dias, a torcer por vocês e a trabalhar para vos apoiar.”

A educação foi uma das prioridades de Michelle Obama durante os seus oito anos na Casa Branca enquanto primeira-dama, assim como o foram a promoção do exercício físico e de hábitos alimentares saudáveis e o acompanhamento aos veteranos de guerra e suas famílias.

O casal Obama está de saída da Casa Branca. Faltam cerca de duas semanas para a tomada de posse de Donald Trump, que acontece a 20 de janeiro.