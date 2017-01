Dois atacantes abatidos após explosão junto a tribunal turco

Um carro bomba explodiu esta quinta-feira perto de um tribunal da cidade turca de Izmir, causando pelo menos dois mortos e 11 feridos, avança a Al-Jazeera. Entre as vítimas encontram-se um agente da polícia e um funcionário judicial, de acordo com os media locais.

Após a explosão, dois dos atacantes foram abatidos pela polícia, enquanto um terceiro está em fuga, segundo a agência de notícias Anadolu.

Imagens divulgadas pelos media turcos mostram dois carros em chamas e várias ambulâncias no local para dar assistência às vítimas. Alguns dos feridos já foram transportadas para o hospital.

O ataque ocorreu na cidade onde foram detidas na quarta-feira, cerca de 20 pessoas – oriundas da Ásia Central e do norte de África – por suspeitas de ligações ao autoproclamado EStado Islâmico (Daesh), no âmbito do inquérito sobre o atentado numa discoteca em Istambul, que provocou na passagem de ano 39 mortos e 69 feridos, três deles em estado grave.

Durante essa operação foram também apreendidos telemóveis, passaportes falsos, óculos para visão noturna e GPS. Nesta altura, as autoridades turcas continuam à caça do principal suspeito do atentado na discoteca Reina, que foi reivindicado pelo Daesh.

(Em desenvolvimento)