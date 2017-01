Mais de 100 feridos em descarrilamento de comboio em Nova Iorque

Um comboio descarrilou esta manhã em Brooklyn, Nova Iorque, causando pelo menos 103 feridos. Aparentemente as vítimas apresentam ferimentos sem gravidade, não tendo nenhuma delas sido hospitalizada, refere a CNN.

Desconhecem-se ainda as causas do acidente. De acordo com a ABC News, a composição terá atingido uma plataforma ou um pára-choques a uma velocidade muito baixa em plena hora de ponta (8h30 locais - 13h30 em Lisboa).

Testemunhas relatam um ambiente de caos no terminal Atlantic, com muitos passageiros a gritar e a chorar. Alguns deles divulgaram imagens nas redes sociais que mostram carruagens descarriladas e vidros partidos.

Neste momento, encontram-se no local várias equipas de emergência e os comboios daquela linha estão a sofrer atrasos. As primeiras informações indicam que o comboio transportava cerca de 600 pessoas.

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse em conferência de imprensa que será aberto um inquérito sobre o acidente.

(Em atualização)