Polícia turca faz mais duas detenções relacionadas com o atentado em Istambul

A polícia turca deteve dois estrangeiros, cuja nacionalidade não foi divulgada, suspeitos de estarem envolvidos no atentado a uma discoteca em Istambul na noite de Ano Novo. Segundo a agência de notícias Dogan, as detenções ocorreram esta terça-feira no terminal de partidas no Aeroporto Internacional Atatürk.

Atualmente, as autoridades turcas já têm sob custódia 16 pessoas, no âmbito da investigação em curso ao atentado reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) que fez 39 vítimas mortais.

Está em curso uma vasta operação de caça ao homem com o objetivo de localizar e deter o alegado autor do ataque à discoteca Reina, um dos lugares mais populares da noite de Istambul.