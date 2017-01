Pelo menos 60 mortos em confrontos em prisão do Brasil

Vítimas resultaram de uma luta de facções na maior prisão do estado brasileiro do Amazonas. Houve esquartejamentos e decapitações

Pelo menos 60 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de uma rebelião num estabelecimento prisional da cidade de Manaus, no Brasil. Em causa esteve um violento confronto de facções que decorreu desde a tarde de domingo até esta manhã na maior prisão do estado brasileiro de Amazonas.

As autoridades locais já alertaram que o número de vítimas poderá ser superior, refere a “Folha de S. Paulo”. O “Estadão” afirma, por sua vez, que há registo de esquartejamentos e decapitações.

Cerca de 10 guardas prisionais e presidiários foram feitos reféns durante os tumultos, mas depois acabaram por ser libertados. Desconhece-se ainda se entre as vítimas estão apenas presidiários ou também guardas prisionais. De acordo com o “Globo”, os corpos estão a ser transportados para o Instituto de Medicina Legal do estado para serem identificados.

Outra situação que está a preocupar as autoridades locais é a fuga de pelo menos 87 presidiários de outro estabelecimento prisional de Manaus. Alguns deles já foram localizados, mas ainda há vários que continuam a monte e que colocam a cidade em alerta.

(Em atualização)