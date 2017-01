Atentado em Bagdade faz pelo menos 17 mortos, no dia da visita de Hollande

Pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Bagdade, esta segunda-feira, num atentado com um veículo armadilhado, disse a polícia iraquiana.

A maioria das vítimas encontrava-se num cruzamento de Sadr City, um bairro de maioria xiita na zona nordeste da capital iraquiana, frequentemente alvo de atentados terroristas, onde habitualmente é possível conseguir trabalhos diários.

De acordo com uma fonte policial, 17 pessoas morreram e 39 ficaram feridas, no segundo atentado em Bagdade nas últimas 48 horas. Imagens do local do atentado, difundidas através de redes sociais, mostram uma coluna de fumo negro e os feridos a serem retirados.

O atentado ocorre no mesmo dia em que o Presidente francês François Hollande visita a capital iraquiana. Antes, Hollande tinha considerado que "atuar contra o terrorismo no Iraque, é também prevenir atos terroristas" em França.

No sábado, um duplo atentado reivindicado pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico (Daesh) num mercado, no centro da cidade, causou 27 mortos e dezenas de feridos.

O Iraque continua a ser regularmente palco de atentados bombistas ou com veículos armadilhados, geralmente reivindicados pelo Daesh, que considera os muçulmanos xiitas, maioritários no Iraque, hereges.

O Daesh perdeu uma boa parte dos territórios que tinha conquistado em 2014 naquele país, mas mantém um bastião em Mossul, no norte, que as forças armadas iraquianas tentam reconquistar com a ajuda de uma coligação internacional.