Criador de Bambi, da Disney, morre aos 106 anos

O lendário artista de animação Tyrus Wong, cujos desenhos foram usados para criar a mítica figura do Bambi, da Disney, morreu este domingo, aos 106 anos, anunciou a empresa.

“Tyrus Wong tinha o dom de evocar sentimentos incríveis com a sua arte, com composições simples”, afirmou, numa declaração, a Disney, empresa em que o desenhador trabalhou por poucos anos antes de passar para a rival Warner Brothers.

“Apesar de Tyrus trabalhar na The Walt Disney Studios apenas por três anos, entre 1939 e 1941, a sua influência na composição artística do desenho animado Bambi não pode ser ignorada”, disse a companhia.

A homenagem ao artista, na página da internet da Disney, refere que Tyrus nasceu em Cantão, na China, em 1910, e emigrou para os Estados Unidos com o seu pai, deixando para trás a mãe e a irmã, que nunca mais voltou a ver.

Em criança, o pai de Wong cultivou o seu amor pela arte, incentivando-o a praticar caligrafia e pintura. Wong viria a frequentar um instituto de arte em Los Angeles, com uma bolsa de estudo.

Wong entrou para a Disney em 1938, trabalhando na continuidade visual das animações e desenhando centenas de esboços do Mickey Mouse.

Quando soube que o estúdio estava a pré-produzir o filme “Bambi”, fez várias pinturas de um veado numa floresta.

Os desenhos chamaram a atenção de Walt Disney e tornaram-se a base do estilo visual do filme, de acordo com a página da empresa, que garante que a influência do trabalho de Wong nos filmes perdura até hoje, inspirando e conduzindo desenhadores contemporâneos.

Wong trabalhou depois durante 26 anos na Warner Brothers, até se retirar, em 1968.