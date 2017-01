Ataque a discoteca em Istambul mata 35 pessoas

Um ataque a uma discoteca em Istambul, na Turquia, fez, este sábado à noite, pelo menos 35 mortos e mais de 40 feridos.

O incidente ocorreu por volta da 1h00 da manhã (22h00 em Portugal) quando um homem vestido de Pai Natal entrou na discoteca Reina, uma das conhecidas da cidade, e começou a disparar indiscriminadamente sobre as pessoas. Antes, logo ao entrar matou um polícia e um civil.

“Um terrorista com uma arma de longo alcance levou a cabo este brutal e selvagem ataque disparando balas sobre pessoas inocentes que estavam lá [na discoteca Reina] unicamente para celebrar o Ano Novo e se divertirem”, disse o governador de Istambul, Vasip Sahin, citado pela Reuters.

Sahin está, portanto, a considerar o tiroteio como um “ataque terrorista”, mas para já não ainda não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista.

No interior do clube - mesmo em cima do estreito de Bósforo - estariam, segundo vários meios de comunicação, entre 500 a 600 pessoas, e muitas delas saltaram para o rio para fugir dos tiros. A polícia que, de acordo com vários meios de comunicação internacionais, terá chegado rapidamente ao local e além de socorrer as pessoas dentro discoteca, esteve também a retirar pessoas da água.

Os primeiros relatórios davam conta de dois atiradores vestidos de Pai Natal, mas o The Guardian está a avançar, citando fontes oficiais do governo turco, que havia apenas um atirador e que já tinha sido eliminado. O repórter que tinham no local disse, por volta das 2h00 (hora de Portugal) que, a essa hora, a polícia estava a começar a dispersar e que os serviços de emergência estavam a começar a retirar-se, indicando que já não haveria mais perigo e que a situação estava já controlada.

Ainda assim, a BBC estava a noticiar que o governo turco tinha imposto um black out temporário aos media por questões de ordem pública e de segurança nacional. Ou seja, o governo quer evitar que sejam dadas informações sobre as vítimas, a intervenção da polícia e os suspeitos, por receio que estes sejam úteis para os terroristas.

Reações de apoio começam a chegar

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdoğan, já se pronunciou sobre o ataque, referindo que sentia uma “tristeza profunda” e que estava a ser constantemente atualizado da investigação e do número de vítimas pelo primeiro ministro Binali Yildrim.

Também o Presidente dos EUA, Barack Obama, que está de férias no Hawai, já se fez uma declaração, através do porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz. “Esta tarde o Presidente foi i formado pela sua equipa da segurança nacional que tinha havido um ataque em Istambul. O Presidente expressou as suas condolências pelas vidas inocentes que se perderam e disse à sua equipa para dar a assistancia necessária as autoridades turcas, caso precisassem, e ainda para o manter atualizado”, disse num comunicado.

Além disso, o porta-voz do departamento de Estado dos EUA, Mark C. Toner, fez um comunicado oficial.

“Os EUA condenam fortemente o ataque terrorista numa discoteca em Istambul, na Turquia. Damos as nossas condolências às famílias das vítimas e a todo o povo da Turquia, e esperamos que os feridos recuperem depressa. Manteremos um contacto muito próximo com as autoridades turcas durante toda a investigação. Estamos solidários com o nosso aliado na NATO - a Turquia - no combate à ameaçam do terrorismo. Infelizmente, este hediondo ataque é mais um esforço para matar e mutilar civis inocentes. Estes ataques apenas reforçam a nossa determinação para trabalhar com o governo da Turquia para combater o flagelo do terrorismo”.

Em atualização