Sessenta feridos em festival de música na Austrália

Sessenta pessoas ficaram feridas este sábado na Austrália esmagadas numa multidão que tentava abandonar o recinto de um festival de música, disse a polícia. Segundo as autoridades, 19 dos feridos têm lesões graves, mas ninguém corre risco de vida.

O incidente ocorreu no Falls Music and Arts Festival, em Victoria, no final de um concerto da banda australiana DMA, quando algumas pessoas na frente da multidão caíram, seguindo-se o espezinhamento pela pressão do público que estava atrás e queria sair do recinto. Conforme avança o "The Guardian", tudo aconteceu quando parte do público tentava sair do palco Grand Theatre, onde atuavam os DMA, para se deslocar ao palco Arena, onde iria acontecer de seguida a atuação dos London Grammar.

"Foi uma cena bastante caótica e requereu uma importante resposta. Apesar de os ferimentos serem significativos, isto podia ter sido uma tragédia séria e estamos agradecidos por o resultado não ter sido pior", afirmou o porta-voz do Ambulance Vistoria (serviço de ambulâncias da parte rural de Victoria e de Melbourne), Paul Holman, ao jornal britânico. O mesmo responsável adiantou que foram levados para o hospital "seis homens e treze mulheres", com fraturas nas pernas, ancas, zona pélvica ou costelas.

Os concertos foram cancelados no resto da noite, tendo entretanto retomado o horário previsto.