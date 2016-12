Turquia e Síria planeiam cessar-fogo para a Síria antes do ano novo

A Turquia e a Rússia estão a planear um cessar-fogo em todo o território sírio antes do ano novo, afirmou esta quinta-feira o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, citado pela AFP.

O cessar-fogo pode ser iniciado “a qualquer momento”, disse o ministro ao canal de televisão A Haber, um dia depois de a Turquia e a Rússia terem anunciado um acordo. “Esperamos obter isso antes do ano novo”, disse.

Na quarta-feira, a agência turca Analu anunciou que a Turquia e a Rússia chegaram a um acordo de cessar-fogo com Damasco e oposicionistas para todo o território sírio.

Caso a trégua seja respeitada, o regime de Bashar Al-Assad compromete-se a iniciar negociações com a oposição em Astana, no Cazaquistão, sob a mediação da Rússia e da Turquia.

Segundo o acordo, as negociações contam com a presença de todas as forças da oposição a Damasco, exceto os grupos considerados terroristas.

Neste sentido, as organizações políticas curdas: PYD, Partido da União Democrática e as Unidades de Proteção do Povo, que combatem os extremistas do Estado Islâmico, no norte da Síria, podem ser excluídos das negociações por serem apontados como terroristas pelo Governo de Ancara.

O acordo foi anunciado duas semanas depois de a Turquia e da Rússia terem iniciado os primeiros contactos para o cessar-fogo na cidade de Alepo.