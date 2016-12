35 agentes dos serviços secretos russos expulsos dos EUA

O Presidente norte-americano anunciou esta quinta-feira sanções contra a Rússia após a sua ingerência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, como a expulsão de 35 agentes dos serviços secretos e o encerramento de delegações russas no seu território.

"Ordenei uma série de medidas em resposta ao agressivo ataque do Governo russo contra autoridades norte-americanas e a operações informáticas para interferir nas eleições nos Estados Unidos", disse Barack Obama, em comunicado.

"Estas ações seguem-se a repetidos avisos privados e públicos feitos ao Governo russo e são uma resposta necessária e apropriada a esforços para lesar interesses norte-americanos, em violação das normas de comportamento internacional estabelecidas", precisou.

Entre as medidas anunciadas, há sanções contra as agências de serviços de informações russas FSB e GRU; a classificação de 35 agentes russos como 'persona non grata'; e o encerramento de dois edifícios em Nova Iorque e e Maryland que os Estados Unidos dizem serem utilizadas para "objetivos relacionados com os serviços secretos".

As sanções não se ficam por aí, prosseguiu Obama, advertindo que os Estados Unidos tomarão outras medidas "no momento que escolherem", entre as quais "operações que não serão publicamente divulgadas".