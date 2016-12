Madrid proíbe circulação de veículos de matrícula par

A partir das 6h30 de quinta-feira não vão poder circular no centro de Madrid veículos de matrícula par, segundo acaba de ser anunciado.

A medida inédita é tomada no âmbito do protocolo municipal “cenário 3” relativo a alto nível de contaminação de nitrogénio.

A restrição será aplicada na área interior à M-30, a circular rodoviária da capital espanhola ao longo de quinta-feira. Nessa zona, entre as 9h e as 21h, também não será permitido o estacionamento de viaturas de não residentes e a circulação estará limitada aos 70 quilómetros por hora.

A restrição do estacionamento aos residentes e o limite de velocidade já está em vigor esta quarta-feira, dentro do mesmo horário, ao abrigo da aplicação do ‘cenário 2’.