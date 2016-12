Israel diz ter “provas” de que Obama orquestrou resolução anticolonatos

As autoridades israelitas continuam furiosas com o facto de a administração norte-americana de Barack Obama não ter chumbado uma resolução introduzida na ONU a semana passada para exigir o “fim imediato” da construção de colonatos na Cisjordânia, um dos territórios palestinianos ocupados por Israel há décadas, colonatos esses que a comunidade internacional dita há muito que violam lei internacional.

A abstenção dos Estados Unidos permitiu que a resolução fosse aprovada, sem qualquer veto ou voto contrário, num volte face em relação à tradicional postura dos norte-americanos face ao seu grande aliado no Médio Oriente. Na sequência do voto, o Governo hebraico convocou os embaixadores dos dez países que aprovaram a resolução, entre eles o dos EUA, para lhes exigir explicações, à exceção dos representantes diplomáticos da Rússia e da China, ambos com poder de veto no Conselho de Segurança.

Depois de Benjamin Netanyahu ter acusado diretamente o Presidente americano em fim de funções de estar envolvido na preparação do documento, que foi introduzido para votação no Conselho pelo Egito, fontes próximas do primeiro-ministro israelita disseram em entrevistas à CNN e à Fox News que os hebraicos têm “provas bastante fortes” de que foi Obama quem orquestrou o voto.

“Temos informações de ferro de fontes tanto do mundo árabe como internacionais a dar conta de que este foi um esforço deliberado dos Estados Unidos e que, na verdade, o país ajudou a criar a resolução à partida”, acusou ontem David Keyes, porta-voz de Netanyahu, à Fox News.

No domingo, Ron Dermer, o controverso embaixador israelita em Washington DC, tinha ido ainda mais longe numa entrevista à CNN, dizendo que foram reunidas provas “contra Obama” que vão ser apresentadas à futura administração americana de Donald Trump. “Vamos apresentar estas provas à nova administração através dos canais apropriados. Se eles [equipa de Trump] quiserem partilhá-las com o povo americano, nós agradecemos.” Segundo Dermer, os EUA não só não ficaram ao lado de Israel na votação como “estiveram por trás desta cabala contra Israel na ONU”.

O embaixador esteve no centro da controvérsia de março de 2015, acusado pela administração Obama de ter sido ele a orquestrar o discurso de Netanyahu ao Congresso americano durante a campanha israelita contra o histórico acordo nuclear dos EUA com o Irão. Foi a primeira vez que um líder estrangeiro falou aos legisladores do país sem qualquer espécie de convite ou aprovação do seu Presidente.

Na segunda-feira, Trump já tinha reagido ao resultado da votação antes do Natal, reduzindo a ONU a “apenas um clube de pessoas que se juntam, falam e passam uns bons momentos”, isto depois de uma fonte do Executivo hebraico ter revelado à Reuters antes do voto que a equipa de Netanyahu tinha contactado diretamente Trump para lhe pedir a sua intervenção em defesa de Israel.

As acusações de Keyes e Dermer vêm deitar ainda mais achas à fogueira da conturbada relação entre Obama e Netanyahu. Há dois anos, membros da administração Obama tinham denunciado sob anonimato à revista “Newsweek” que Israel tem estado a espiar o aliado norte-americano a um nível “alarmante e até pavoroso”, uma alegação que o então ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Avigdor Lieberman, disse ser “uma fabricação maliciosa com o intuito de arruinar as relações” entre os dois países.

No ano passado, as autoridades norte-americanas voltaram a acusar Israel de espiar o país, desta feita durante as conversações com o Irão sobre o seu programa nuclear, com uma fonte a dizer ao “Wall Street Journal”: “Uma coisa é os EUA e Israel espiarem-se um ao outro. Outra coisa é Israel roubar segredos dos EUA e usá-los contra os legisladores americanos para minar a diplomacia dos EUA.”

Os comentários tecidos por Dermer à CNN sugerem que o Estado hebraico continua a recolher informações secretas da administração que pretende entregar a Trump assim que este tome posse a 20 de janeiro. A ameaça de apresentar “provas” contra um Presidente em funções, para mais do mais próximo aliado de Israel, ao seu sucessor, aparentemente de forma pública, parece não ter precedentes, aponta hoje o “The Guardian”.

A administração dos EUA continua a desmentir as alegações israelitas. “Não preparámos esta resolução, não introduzimos esta resolução. Tomámos esta decisão quando chegou a hora de votar”, disse o vice-conselheiro de segurança nacional de Obama, Ben Rhodes, num comunicado emitido na sexta-feira. “Não podíamos em boa consciência vetar” um documento que se opõe à atividade de colonização com impacto e consequências para toda a região, acrescentou.

Recorde-se que, há duas semanas, Trump nomeou para embaixador dos EUA em Israel uma controversa figura que se opõe à solução de dois Estados e que apoia a construção de colonatos ilegais nos territórios ocupados da Palestina. O futuro embaixador, David Friedman, é duro crítico dos judeus americanos que defendem uma solução pacífica para o conflito de longa data e já anunciou que pretende mudar a embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém, a cidade que os israelitas e os palestinianos clamam como sua.