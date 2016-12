Putin pede formação de comissão para determinar causas da queda do avião

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou este domingo a formação de uma comissão de inquérito dirigida pelo primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, para determinar as causas da queda de um avião militar que ia para a Síria e transportava 92 pessoas.

Putin pediu a Medvedev para “formar e dirigir uma comissão governamental encarregada de investigar as causas do Tu-154 em Sotchi” (sul), indicou o Kremlin num comunicado, precisando que o chefe de Estado tinha expressado “as suas condolências mais profundas” aos familiares das 92 vítimas, em grande parte músicos dos coros do Exército Vermelho que iam celebrar a passagem de ano com os soldados russos destacados na Síria.

Entretanto, uma fonte oficial russa afirmou que o avião militar que caiu no Mar Negro tinha caído devido a um problema técnico ou a um erro da tripulação e descartou que tivesse sido por um ataque terrorista.