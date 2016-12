Morreu o cantor George Michael

O cantor George Michael morreu este domingo aos 53 anos, avança a BBC, citando declarações do agente do músico inglês.

"É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo George Michael faleceu pacificamente em casa neste período de Natal", disse em comunicado.

As causas da morte não foram reveladas, com o agente a acrescentar apenas que "não haverá mais comentários neste momento" e a pedir que respeitem a privacidade da família "neste momento difícil e emocional".

A BBC avança ainda que a polícia diz que, até agora, não há circusntâncias suspeitas no caso.

George Michael, de descendência grega, nasceu Georgios Kyriacos Panayiotou no norte de Londres. A sua carreira começou nos anos 80 ao lado de um amigo de escola. Os dois formaram a banda Wham, que ficou conhecida por canções como Wake Me Up Before You Go-Go, I Want Your Sex ou Freedom.

Quando a banda cessou atividade, em 1986, o músico prosseguiu uma carreira a solo, igualmente bem sucedida. Aliás, foi logo no final de 1987 que George Michael lançou um dos seus temas mais conhecidos: Faith.

No total, em quase 40 anos de carreira, vendeu mais de 100 milhões de álbuns.

A notícia da sua morte parece inesperada dado que, diz a BBC, no início deste mês foi anunciado que estaria a trabalhar num álbum novo. Além disso, diz o The Guardian, o álbum Listen Without Prejudice Vol. 1, de 1990, estava para ser reeditado acompanhado de um filme que contaria com a participação de Stevie Wonder, Elton John, das modelos que entraram no video de Freedom, e ainda por Mark Ronson, Mary J Blige, Tony Bennett, Liam Gallagher, James Corden and Ricky Gervais.

O filme, escreve ainda o The Guardian, seria narrado por George Michael.

Em atualização