Destroços de avião russo que desapareceu do radar encontrados no Mar Negro

Os destroços do avião militar russo que tinha desaparecido dos radares foram encontrados no Mar Negro, de acordo com agências de notícias locais que citam o Ministério da Defesa.

“Fragmentos do avião Tu-154 do Ministério da Defesa russa foram encontrados a 1,5 quilómetros da costa da cidade de Sochi, no Mar Negro, a uma profundidade entre 50 e 70 metros”, indicou o ministério.

O avião transportava militares e membros do Alexandrov Ensemble, o grupo musical oficial do Exército russo, fundado em 1928, durante a era soviética, e considerado “um dos símbolos da cultura militar soviética”, descreveu José Milhazes, antigo correspondente em Moscovo, em declarações à SIC. O grupo deslocava-se à Síria para participar nas celebrações de Ano Novo na base.

Uma lista divulgada pelo ministério da Defesa russo com o nome das pessoas que seguiam a bordo permite identificar 64 elementos do grupo musical que se encontravam no aparelho. No total, seguiam a bordo 91 pessoas - 83 passageiros e oito membros da tripulação.

O aparelho partiu às 05h40 (02h40 em Lisboa) de Adler, na zona balnear de Sochi, na costa do Mar Negro, e realizava um voo de rotina para a base russa Hmeimim, na costa da cidade síria de Latakia, quando desapareceu dos radares.

De acordo com a BBC, que cita Igor Konashenkov, porta-voz do ministério da Defesa, foi encontrado um corpo de uma pessoa a seis quilómetros da costa de Sochi.

Segundo o ministério da Defesa russo, a bordo do aparelho encontravam-se também nove jornalistas, oito militares e dois funcionários do Estado.