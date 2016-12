Fogo destrói cerca de 140 edifícios no Japão

Cerca de 140 edifícios ficaram destruídos num incêndio de grandes dimensões numa cidade no noroeste do Japão. Não há registo de vítimas mortais, mas cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com uma fonte oficial, citada pela Reuters. Entre os feridos encontram-se uma mulher que terá inalado grandes quantidades de fumo e outra que terá caído.

O fogo deflagrou num restaurante em Itoigawa - cidade onde vivem quase 45 mil pessoas, a 230 km do noroeste de Tóquio - e alastrou-se rapidamente aos edifícios à volta, alimentado pelos ventos fortes que se faziam sentir.

Os bombeiros só conseguiram dominar as chamas 10 horas depois do incêndio ter começado. Foi emitida ordem de evacuação na zona envolvente e cerca de 300 famílias foram retiradas da cidade. Ainda não se sabe por que razão terá deflagrado o incêndio.