O Kuwait e o aluguer dos Trump. Como o futuro Presidente dos EUA está a pisar a linha

Num artigo intitulado "As provas para destituir Donald Trump podem já aqui estar", a "Vanity Fair" escreveu na terça-feira que, "à medida que Donald Trump se aproxima da Sala Oval, muito tem sido dito sobre como vai afastar-se dos acordos que já fez no seu gabinete envidraçado na Trump Tower."

Neste momento, aponta a revista com base em denúncias recentes, um grupo de legisladores democratas já está a pressionar o Presidente eleito para que venda o seu novo hotel em Washington DC, num edifício histórico que Trump está a arrendar ao Governo federal e cujo contrato de aluguer diz claramente que não pode ser explorado por um funcionário público eleito. E antes disso, já muitos políticos e ativistas, da esquerda à direita, estavam a exigir que Trump anuncie claramente o que pretende fazer para marcar uma distância entre a sua persona presidencial e os negócios da Organização Trump e de que forma é que os seus filhos adultos vão ou não manter-se ativos no império sem problemas éticos.

Agora, duas novas denúncias vêm reforçar o aparente facto de que Trump já está a monetizar a presidência para proveito próprio ainda antes de tomar posse, ultrapassando todos os limites éticos afetos ao cargo de Presidente.

No início da semana, o site ThinkProgress noticiou que a embaixada do Kuwait terá cancelado um contrato com um hotel da capital norte-americana dias depois de Trump ter derrotado Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro, alegadamente sob pressão da equipa do futuro Presidente para que as celebrações do feriado nacional do país sejam feitas no seu novo hotel, o Trump International, o tal que não pode continuar a explorar sob o acordo assinado com o Governo federal muito antes de se imaginar que seria candidato à presidência — e que conseguiria vencer.

Ao site, uma fonte da embaixada do Kuwait, que regularmente recorre ao Four Seasons em Georgetown para as suas festas, disse que a reserva nesse hotel foi abruptamente cancelada após membros da Organização Trump terem pressionado o embaixador a alterar o local do evento, escolhendo em vez desse o hotel Trump International. A informação avançada pela fonte sob anonimato, que tem conhecimento direto dos acordos entre a embaixada e os hóteis, foi comprovada por documentos analisados pelo site.

Contactado pelo mesmo jornal online, o embaixador do Kuwait em Washington, Salem Al-Sabah, confirmou que este ano os festejos do Dia Nacional do país, celebrado a 25 de fevereiro, vão ter lugar no hotel de Trump e não no Four Seasons mas desmentiu ter sofrido quaisquer pressões. Inicialmente, Sabah garantiu na conversa telefónica com o jornalista que nenhum funcionário da embaixada manteve contactos com membros da Organização Trump. Pressionado para confirmar esse facto, o embaixador disse que tem "muitos amigos" e que "pode ter" falado com alguém das empresas do Presidente eleito mas não sobre a festa em questão. Sobre a alteração da morada do evento e a escolha do hotel Trump International, respondeu apenas: "Porque não?"

O Think Progress nota que o cancelamento da festa do Kuwait no Four Seasons aconteceu dias depois de o hotel Trump International ter sido palco de um encontro de diplomatas onde, segundo o "Washington Post", membros da equipa de transição do Presidente eleito os pressionaram a apostar em força naquele hotel. Nesse encontro, a conversa entre os diplomatas centrou-se na "forma como se vão construir laços com a nova administração", com um representante diplomático do Médio Oriente a dizer ao jornal que espera que entidades estrangeiras comecem a organizar eventos e a fazer reservas no mais recente hotel de Trump. "Acreditem, todas as delegações vão lá parar", garantiu essa fonte.

Há duas semanas, o "Politico" já tinha noticiado uma situação semelhante à do Kuwait mas a envolver o Bahrain, outra rica monarquia do Médio Oriente, cuja embaixada em Washington DC vai celebrar o seu Dia Nacional, a 7 de dezembro, no hotel Trump International.

Alugue um Trump?

No fim-de-semana, o site TMZ publicou um documento interno de uma organização de caridade cujo painel de diretores inclui um dos filhos de Trump onde é oferecido tempo exclusivo com o Presidente eleito e membros da sua família em troca de dinheiro, mais precisamente entre 500 mil e um milhão de dólares, no dia a seguir à sua tomada de posse, marcada para 20 de janeiro.

O convite oficial da recém-formada Opening Day Foundation faz referência a uma festa pós-tomada de posse onde é referido que as 16 pessoas que aceitem desembolsar um milhão de dólares cada terão acesso a "uma receção privada e oportunidades de fotografias" com o Presidente Trump, para além de "quatro convidados" poderem participar "uma excursão de vários dias para caça e/ou pesca com [os filhos do futuro líder dos EUA] Donald Trump Jr. e/ou Eric Trump e membros da equipa" do Presidente eleito.

Na terça-feira, a Organização Trump emitiu um comunicado a distanciar-se do evento em questão, dizendo que este "não foi aprovado ou proposto pela família Trump", isto apesar de haver documentos legais que mostram que Eric Trump integrou o conselho de administração do grupo sem fins lucrativos que está a organizar a festa. O evento continua marcado para o mesmo dia, mas as referências à "excursão de caça e/ou pesca" desapareceram. Eric Trump e o irmão já garantiram que não vão estar presentes.

O "New York Times" referia ontem que este é só "o último exemplo no matagal" de potenciais conflitos de interesses que o Presidente eleito e a sua família enfrentam a poucas semanas da tomada de posse, que demonstram que Trump tem de definir claramente os papéis que os seus filhos adultos vão desempenhar na futura administração norte-americana.

"Estou a ver muita insensibilidade face ao que os espera", diz ao jornal Michael H. Cardozo, que foi conselheiro do Presidente Jimmy Carter, cuja admimistração teve de lidar com o conflito de interesses relacionado com as atividades empresariais do irmão do Presidente, Billy Carter, que tinha negócios com a Líbia.

Nas semanas que sucederam a eleição de Trump, aponta o NYT, três dos seus quatro filhos adultos — Ivanka, Eric e Donald — que integram a sua equipa de transição têm participado numa série de eventos políticos do Presidente eleito: pelo menos um, Ivanka, esteve presente no encontro de Trump com o primeiro-ministro do Japão; um ou mais participaram na chamada com o Presidente da Argentina, na qual o futuro líder terá tentado negociar a construção de um hotel em Buenos Aires, e estiveram ainda presentes numa conferência com líderes de grandes empresas tecnológicas. Donald Jr. terá inclusivamente assumido um papel ativo na escolha de Ryan Zinke para o cargo de secretário do Interior.

Fala-se ainda na possibilidade de Ivanka assumir um papel de conselheira na administração do pai e o próprio Trump já referiu que o genro, Jared Kushner, poderá desempenhar um cargo semelhante no governo. Eric e Donald Jr. dizem que vão manter-se ao leme dos negócios da família. "Acho que é pedir para ter problemas quando se põe os filhos em encontros do governo, quer seja legal ou ilegal", defende Ari Fleischer, antigo porta-voz do Presidente George W. Bush. Peter J. Wallison, que foi conselheiro do Presidente Ronald Reagan, acrescenta: "As acções que o Presidente [Donald Trump] vai encetar já estão a ser controversas. Se há questões sobre como e porque é que uma decisão específica vai ter impacto na sua família, isso não é bom. Eles têm de pensar nisso."