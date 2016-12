Informação precisa sobre suspeito de atentado em Berlim vale €100 mil

As autoridades alemãs oferecem um prémio monetário a quem partilhar informação que leve à detenção do novo suspeito do atentado de Berlim

BKA / HANDOUT/ Reuters A polícia germânica está a oferecer uma recompensa de 100 mil euros a quem der informações que levem à detenção do suspeito dos atentados de Berlim. As autoridades anunciaram esta quarta-feira que estão à procura de homem de 24 anos e de origem tunisina. O suspeito do atentado num mercado de Natal em Berlim estava na mira das autoridades germânicas. O presumível autor do atentado foi identificado como Anis Amri. Os procuradores federais, citados pelo jornal britânico “The Guardian”, descrevem o suspeito como um homem de peso e altura mediano, com cabelo preto e olhos castanhos. Era considerado por vários serviços de informações como um “homem perigoso”. “Em junho, o seu pedido de asilo foi rejeitado. O indivíduo não podia ser deportado porque não tinha os documentos de identificação válidos”, declarou Ralf Jäger, ministro do Interior da Renânia-do-Norte-Vestefália, na tarde desta quarta-feira em conferência de imprensa, acrescentando que a Tunísia negou inicialmente que o cidadão era tunisino. Este dado vai ao encontro das informações que indicam que o suspeito tinha várias identidades falsas. De acordo com o governante, o suspeito chegou à Alemanha em julho de 2015. A partir de fevereiro deste ano, esteve quase sempre em Berlim e só por “curtos períodos” se deslocou ao estado da Renânia-do-Norte-Vestefália, acrescentou. Jäger referiu ainda que os serviços de informações trocaram informações sobre o indivíduo em novembro, tendo a polícia federal emitido um alerta que visava o cidadão tunisino. Também o ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, confirmou entretanto que as autoridades estão à procura de um novo suspeito, que “não será necessariamente o atacante”. Foi emitido um mandado de captura europeu. Após ter detido um homem errado, a polícia alemã segue agora 508 pistas para encontrar o autor do atentado que ocorreu há dois dias em Berlim, causando 12 mortos e 48 feridos. Na segunda-feira à noite, um camião abalroou um mercado de Natal na praça Breitscheidsplatz.