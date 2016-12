Forças rebeldes sírias recuperam autoestrada ao Daesh

Forças rebeldes sírias apoiadas pela Turquia, que estão a cercar Al-Bab, uma cidade nas mãos do autodenominado Estado Islâmico (Daesh), já detêm o total controlo da autoestrada que liga aquela cidade a Alepo, no norte da Síria.

O exército turco afirmou ter destruído 48 alvos do Daesh e ter morto 15 combatentes jiadistas. No entanto, quatro soldados turcos foram mortos e 11 ficaram feridos durante os confrontos em Al-Bab.

A agência de notícias Amaq, próxima do Daesh, anunciou que um ataque suicida contra as forças sírias e turcas tinha sido realizado a oeste da cidade.

Estima-se que nos últimos quatro meses cerca de duas dúzias de soldados turcos tenham sido mortos às mãos do Daesh, durante a operação Escudo do Eufrates, que tem como objetivo afastar as forças jiadistas da fronteira com a Turquia.