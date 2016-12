Explosão em mercado de pirotecnia no México provoca 31 mortos

Uma explosão que atingiu um mercado de fogo-de-artifício nos arredores da Cidade do México na terça-feira provocou pelo menos 31 mortos e 70 feridos. A explosão deu-se no mercado de San Pablito em Tultepec, uma cidade dos subúrbios da capital mexicana, e foi captada em vídeo. As imagens transmitidas pela Milenio TV mostram uma enorme coluna de fumo negro a elevar-se do local do incidente.

Mais de uma dúzia de crianças que sofreram queimaduras em 90% dos seus corpos vão ser transportadas para a cidade norte-americana de Galveston, no Texas, para receberem tratamento urgente, informou Eruviel Avila, governador do estado do México, já depois de a procuradoria ter atualizado o balanço de vítimas mortais para as 31.

"Havia pessoas em todo o lado a chorar e a correrem desesperadas em todas as direções", descreveu Cesar Carmona, de 20 anos, que estava no mercado à hora do incidente. "Tudo pegou fogo, tudo explodiu", acrescentou outra testemunha, Crescencia Francisco Garcia. "Havia pedras a voar, bocados de tijolo, tudo estava a voar."

Em declarações aos jornalistas, Avila deu a entender que a explosão pode ter sido provocada por fogo posto, ao prometer encontrar os responsáveis pelo cenário de destruição. O governador garantiu ainda que vai ser prestado apoio financeiro aos que perderam o seu sustento — muitos habitantes da localidade têm na pirotecnia um dos seus principais pilares de subsistência, sobretudo em épocas festivas como o Natal.

Segundo Jose Manzur, funcionário do estado do México, mais de 80% das 300 bancas de venda do mercado ficaram destruídas, com os media locais a noticiarem que havia cerca de 300 toneladas de fogo-de-artifício no local à hora da explosão. As causas do incidente ainda estão sob investigação.

Citado pelo site Animal Politico, o diretor do instituto de pirotecnia do governo estatal, que regula a indústria, garante que o mercado artesanal de pirotecnia de San Pablito é um dos mais seguros de toda a América Latina, com "bancas desenhadas na perfeição e espaço suficiente para que não haja uma reação em cadeia no caso de haver uma faísca".