Berlim. Novo suspeito já era apontado como um “homem perigoso”

O suspeito do atentado, esta segunda-feira, num mercado de Natal em Berlim estava na mira das autoridades germânicas. De acordo com ministro do Interior da Renânia-do-Norte-Vestefália, Ralf Jäger, o presumível autor do atentado era considerado por vários serviços de informações como um “homem perigoso”.

“Em junho, o seu pedido de asilo foi rejeitado. O indivíduo não podia ser deportado porque não tinha os documentos de identificação válidos”, declarou Ralf Jäger esta tarde em conferência de imprensa, acrescentando que a Tunísia negou inicialmente que o cidadão era tunisino. Este dado vai ao encontro das informações que indicam que o suspeito tinha várias identidades falsas.

De acordo com o governante, o suspeito chegou à Alemanha em julho de 2015. A partir de fevereiro deste ano, esteve quase sempre em Berlim e só por “curtos períodos” se deslocou ao estado da Renânia-do-Norte-Vestefália, acrescentou. Jäger referiu ainda que os serviços de informações trocaram informações sobre o indivíduo em novembro, tendo a polícia federal emitido um alerta que visava o cidadão tunisino.

Questionado sobre se este suspeito foi avistado recentemente na região, o ministro do Interior do Estado recusou-se a responder. “Não devemos pôr em risco a ação para deter o suspeito, por isso não podemos dar-vos [aos jornalistas] muitas informações”, justificou.

Também o ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, confirmou entretanto que as autoridades estão à procura de um novo suspeito, que “não será necessariamente o atacante”. O governante adiantou ainda que foi emitido um mandado de captura europeu.

Após ter detido um homem errado, a polícia alemã segue agora 508 pistas para encontrar o autor do atentado que ocorreu há dois dias em Berlim, causando 12 mortos e 48 feridos.

