O melhor tomate do mundo está no Ribatejo

O tomate quer-se bem vermelho e a saber a tomate. Duas qualidades essenciais que João Geada, produtor de tomate há mais de duas décadas, procura a cada dia melhorar. Os campos de cultivo situam-se na Herdade do Caldas, Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, zona do país onde nasce o tomate do “melhor que há no mundo”. A tecnologia tem dado uma ajuda. Atualmente, já há ferramentas que permitem otimizar e monitorizar a produção (sistema de rega inteligentes, sensores que fazem a medição da humidade do solo, entre outras) e, consequentemente, aprimorar o produto.

Mas, até chegar ao restaurante em forma de ketchup, esta matéria-prima passa ainda pelas mãos experientes do grupo HIT, parceiro da McDonald’s desde 2014.

O processo de fabrico envolve transformar o tomate fresco em concentrado, misturar todos os ingredientes, pasteurizar e embalar, sem acrescentar qualquer aditivo ou conservante.Com esta parceria, a HIT Tomato, que também desenvolveu a receita, elevou ainda mais os seus padrões de qualidade e passou, também, a fornecer a marca noutros mercados. O ketchup com origem no ribatejo pode ainda ser encontrado em Marrocos, França e Irlanda.

Da próxima vez que molhar uma batata frita no ketchup, lembre-se de que o seu sabor se cultiva e produz, com amor e carinho, na verdejante lezíria ribatejana.