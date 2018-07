Dias de Energia: o caminho dos eletrões rumo aos €50 mil do Open Innovation

Conheça o Free Electrons, o programa de EDP e Beta-I que leva empresas de todo o mundo por uma viagem com paragens por Lisboa, Austrália e Sillicon Valley para desenvolver os projetos mais inovadores do campo da energia. Até ao arranque do EDP Open Innovation, acompanhe os "Dias de Energia" no site do Expresso e nas plataformas do grupo Impresa para estar a par dos melhores exemplos do sector. E do que pode fazer para estar na companhia deles. Resposta? Clicar no link no final do texto e candidatar-se

Programa com componente mundial, o Free Electrons reuniu, numa primeira fase de bootcamp em Lisboa, 30 empresas escolhidas a partir de 515 candidaturas de 65 países para se darem a conhecer a nove grandes empresas ligadas (de uma forma ou outra) ao sector energético. Dessas, 12 foram escolhidas para embarcarem num caminho que as tem levado por todo o mundo.

O EDP Open Innovation já está à procura de novos projetos de negócio para a sétima edição e você pode ser um dos selecionados para um dos programas com mais historial no sector. Se tem um negócio inovador no campo da energia, no mínimo 18 anos e uma equipa com o mínimo de duas pessoas, basta ir a ESTE SITE e preencher o formulário de candidatura. Aceitamos todas as nacionalidades, desde que sejam feitas a partir de um destes três países: Portugal, Espanha ou Brasil.

A sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação - tem as candidaturas abertas até 10 de setembro. Depois, serão escolhidos os dez melhores projetos para estarem duas semanas em Lisboa numa série de bootcamps organizados pela Beta-I para terem a oportunidade de ganhar €50 mil e um lugar na Web Summit. É candidatar-se.