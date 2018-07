Seja o herdeiro da história de sucesso do Open

O EDP Open Innovation já está à procura de novos projetos de negócio para a sétima edição e você pode ser um dos selecionados para um dos programas com mais historial no sector. Se tem um negócio inovador no campo da energia, no mínimo 18 anos e uma equipa com o mínimo de duas pessoas, basta ir a ESTE SITE e preencher o formulário de candidatura. Aceitamos todas as nacionalidades, desde que sejam feitas a partir de um destes três países: Portugal, Espanha ou Brasil.

A sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação - tem as candidaturas abertas até 10 de setembro. Depois, serão escolhidos os dez melhores projetos para estarem duas semanas em Lisboa numa série de bootcamps organizados pela Beta-I.

A espanhola Rated Power ganhou o prémio principal do edição 2017 com um modelo de negócio que passa por acelerar e otimizar a implementação de centrais fotovoltaicas para alimentar os sectores industriais e trabalha em mais 400 instalações distribuídas por mais de 50 países. Vencedores em 2015, os portugueses da Mater Dynamics (com um projeto centrado no desenvolvimento de sensores para monitorizar a qualidade de certos produtos, o QStamp — feito de material flexível que pode ser aplicado a qualquer superfície) já venceram entretanto a distinção Born From Knowledge do Prémio Inovação PT, foram selecionados para participar numa formação no Massachusetts Institute of Technology e obteram um financiamento europeu através do Horizon 2020 SME Instrument. Já a Delfos, empresa brasileira que venceu em 2016, monitoriza 460 turbinas e cresce a uma uma taxa de 35% por trimestre.

Só depende de si ter a oportunidade de ganhar €50 mil e um lugar na Web Summit. É candidatar-se.