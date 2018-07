O Open está de volta. E quer a sua candidatura

Estão abertas as candidaturas para o EDP Open Innovation. O programa de aceleração de Expresso e EDP está de regresso para a sétima edição e procura projetos inovadores na área da energia que queiram atingir o próximo nível e possam fazer a diferença.

Resultado da união entre Energia de Portugal e Prémio EDP Inovação, a competição quer ser a plataforma para os melhores projetos de áreas como energia limpa, redes inteligentes, armazenamento de energia, inovação digital e soluções focadas nos clientes. Queremos a sua contribuição.

E o que tem de fazer para poder ser uma das dez equipas escolhidas e aspirar ao grande prémio de €50 mil e uma ida à Web Summit? É visitar ESTE SITE e preencher o formulário de candidatura. Tem até 10 de setembro para o fazer, mas não deixe nada ao acaso. Desde a equipa (mínimo de 2, máximo de 5) até ao problema que o projeto resolve tudo conta.

Se for um dos escolhidos, terá a oportunidade de participar num programa de aceleração em Lisboa organizado pela Beta-I em que a prática e os contactos diretos com protagonistas do sector serão a regra diária. Por isso, é colocar as mãos ao trabalho e candidatar. O seu projeto agradece.