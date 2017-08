Já ultrapassamos as 350 candidaturas. Falta a sua

Só demora uns minutos e pode mudar para sempre a sua ideia de negócio. Como? É muito simples. Basta ir ao site do EDP Open Innovation, preencher o formulário de candidatura e esperar ter os requisitos suficientes para ser um dos 15 finalistas do projeto de aceleração de startups do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação. Com a possibilidade de ganhar €50 mil e garantir um de três lugares na Web Summit deste ano.

Uma perspetiva que já atraiu 355 candidatos (à hora de escrita deste texto) a tentar fazer parte deste retrato final. Vêm sobretudo de Portugal, Espanha e Brasil - os três países base para a inscrição - mas também um pouco de todos os cantos do mundo, atraídos pelo ecossistema empreendedor português e um método capaz de transformar ideias em empresas de sucesso. Que o digam as 145 equipas que já participaram nas cinco anteriores edições entre milhares de candidaturas e euros em prémios.

Agora chegou a sua vez. Precisa de um projeto ligado ao sector energético (24% das candidaturas estão ligadas à eficiência elétrica e 12% a tecnologias de informação, por exemplo) e disponibilidade para participar nos bootcamps (sessões de trabalho com mentores e o resto dos participantes) a realizar na sede da Fábrica de Startups em outubro.

Um processo que começa agora e na ida ao site do EDP Open Innovation. É hora de entrar em ação.