Só tem 48 horas para entrar no EDP Open Innovation

O tempo escasseia para se juntar a nós. O EDP Open Innovation aproxima-se do final da fase de candidaturas, mais especificamente a 31 de agosto. É só até à meia-noite deste dia que pode entrar no formulário de candidatura no site do programa para ambicionar suceder à Delfos como os grandes vencedores de €50 mil e garantir um de três lugares na Web Summit. Já com 175 concorrentes, um crescimento de 137 face ao ano passado.

Prestes a entrar na sexta edição, a competição de empreendedorismo do Expresso e da EDP (que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação) tem desempenhado um papel relevante na promoção e aceleração de startups, com €255 mil em prémios distribuídos e uma metodologia com provas dadas e casos de sucesso.

Um processo de crescimento constante do qual a internacionalização é parte intrínseca. A aceitar projetos do sector energético inscritos a partir de Portugal, Espanha e Brasil, contamos com ideias dos quatro cantos do mundo e o repto parece ter sido aceite. Entre as 175 candidaturas válidas (que cumpriram todos os requisitos entre o total de 337), contam-se 18 países como o Irão, Singapura, EUA ou Colômbia, por exemplo.

O que falta agora a esta equação? A sua participação. A competição vai ser dura e os desafios difíceis mas as recompensas falam por si. É só candidatar-se ao EDP Open Innovation. Tem pouco mais do que 48 horas.