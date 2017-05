Assista em direto ao primeiro "Dia do Empreendedorismo" do Open Innovation

A sexta edição do projeto do Expresso e da EDP, o Open Innovation (que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação), dá-se a conhecer nas próximas terças-feiras com uma série de artigos que recordam o trabalho já desenvolvido como rampa de lançamento de muitas empresas. Hoje temos uma entrevista com o CEO da Mater Dynamics, Tiago Reis, equipa que ganhou em 2015 e dá que falar no campo da tecnologia. Acompanhe-nos na transmissão (que pode ver em baixo) e em todas as plataformas do grupo Impresa - às terças, dia em que nos abrimos à inovação. As candidaturas estão abertas até 23 de agosto. Inscreva-se em edpopeninnovation.edp.pt

Para se candidatar com o seu projeto , clique AQUI