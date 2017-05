Open Innovation abre de novo portas ao empreendedorismo

Está de volta um dos mais pioneiros programas de empreendedorismo em Portugal. Organizado por Expresso e EDP, o Open Innovation promete acelerar mais 15 equipas para se juntarem às 145 que já passaram pelo crivo do programa nos últimos seis anos e selecionar mais uma para ganhar o grande prémio de €50 mil. Por outras palavras, podem-se já candidatar neste site.

Prestes a cumprir a sexta edição (até à 4ª com o nome Energia de Portugal, para depois se unir ao Prémio EDP Inovação), a competição consiste num intenso programa de três semanas nas instalações da Fábrica de Startups, em Lisboa. Ao longo de nove sessões de trabalho (bootcamps) as ideias de negócio são trabalhadas e ajudadas para se transformarem em empresas capazes de triunfar.

No final, todos têm que apresentar o seu projeto perante uma plateia de investidores, num momento decisivo para escolher o vencedor. Além do prémio principal, as três melhores equipas vão ter entrada direta no Web Summit no stand da EDP. Distinção que, no ano passado coube a Delfos, Glartek e Sunshine Rocks, respetivamente.

Tal como na edição do ano passado, procuram-se 15 equipas em Portugal, Espanha e Brasil com ênfase em ideias ligadas ao sector da energia e da mobilidade. As candidaturas decorrem até 23 de agosto, a que se segue um período de entrevistas às equipas pré-selecionadas. Espaço depois para as viagens e instalação das equipas estrangeiras, com início da competição marcado para 9 de outubro. Data do evento de lançamento e do primeiro bootcamp.

Este período culmina com o investment pitch de 26 de outubro, após 6 meses do arranque das candidaturas. Sem esquecer a Web Summit de 7 a 9 de novembro, onde o Open Innovation ainda vai estar presente. Agora é só fazer parte deste caminho. Como? Clicando AQUI.