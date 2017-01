Passatempo Escolha do Público

Porque a sua opinião conta na hora de conduzir os portugueses à melhor escolha, convidámo-lo a participar nesta iniciativa

Descubra os candidatos ao Essilor Carro do Ano | Troféu Volante de Cristal e vote no seu vencedor. Vote aqui: http://passatempocarrodoano2017.pt/

Consulte abaixo o regulamento:

PRÉMIO “ESCOLHA DO PÚBLICO” ESSILOR CARRO DO ANO | TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL

ARTIGO 1.º – DEFINIÇÃO

O ESSILOR CARRO DO ANO | TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL é uma iniciativa promovida pela Impresa Publishing, S.A. (Expresso) e pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC Notícias), que tem por objetivo principal eleger as melhores propostas e os melhores modelos de cada ano, oferecendo assim ao consumidor português as ferramentas necessárias para uma escolha informada.

ARTIGO 2.º – PRÉMIO “ESCOLHA DO PÚBLICO”

Pretendemos envolver a comunidade de entusiastas de automóveis, desafiando-os a votarem no seu modelo preferido através do prémio ESCOLHA DO PÚBLICO.

ARTIGO 3.º DINAMICA DA VOTAÇÃO

a. DEFINIÇÃO E REGRAS GERAIS

i. O desafio lançado à comunidade consiste em escolher e votar no carro preferido;

ii. Apenas serão considerados elegíveis para votação os modelos identificados pela organização e disponibilizados no site;

iii. A votação é realizada através do preenchimento de email;

iv. A participação é limitada a um voto por pessoa (identificada através do email).

b. FASEAMENTO

i. O período de votação está compreendido entre as 15h do dia 11 de janeiro às 15h de 10 de fevereiro de 2017;

ii. A comunicação do modelo vencedor do prémio “ESCOLHA DO PÚBLICO” será feita no evento ESSILOR CARRO DO ANO | TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL;

iii. À marca, cujo modelo for vencedor do prémio “ESCOLHA DO PÚBLICO”, será entregue um troféu com essa mesma identificação. Esta entrega terá lugar no evento final do ESSILOR CARRO DO ANO | TROFÉU VOLANTE DE CRISTAL.

c. ACEITAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO

A participação na votação implica, por parte dos participantes, a plena aceitação das normas do presente regulamento, e a renúncia a reclamações ou recursos, judiciais ou de outra natureza, relativamente a quaisquer decisões da organização.

ARTIGO 4.ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

A Organização reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar esta iniciativa em circunstâncias de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos candidatos.

As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objeto de ação judicial.

Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de comunicações de suporte da iniciativa será considerada ilegal e comunicada às autoridades competentes para os devidos efeitos.

A Organização reserva-se no direito de inibir a participação aos candidatos que concorram, no entender da Organização, de forma fraudulenta.

A Organização não é responsável por qualquer erro, humano ou técnico, que possa ocorrer durante o processamento da iniciativa, que não resulte de dolo ou mera culpa e exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente.