Um patamar acima

• Mais espaço • Estética apelativa • Motor 1.7 CRDi de 115 CV

A 4ª geração do KIA Sportage exibe uma estética mais apelativa e dimensões que lhe permitem outras ambições de habitabilidade, além de um upgrade técnico e de equipamento que o tornam um sério concorrente na classe dos crossovers.

Na zona dianteira, a grelha, em forma de ‘Nariz de Tigre’, está agora desalinhada das óticas, que por sua vez surgem com um desenho ainda mais rasgado e que acompanha mais a linha de capô. Já na traseira sobressaem as linhas horizontais, com o vinco central a demarcar as zonas superior e inferior do portão da bagageira, que enaltecem a largura da carroçaria. A linha de cintura ascendente, o formato da superfície vidrada e os arcos das rodas bem-dimensionados contribuem para um aspeto mais dinâmico e imponente quando visto de lado.

O aumento, em 30 mm, da distância entre eixos permitiu otimizar o espaço do habitáculo, onde foi dada particular atenção à qualidade dos materiais e ao design, de superfícies ‘limpas’ e amplas, para promover maior sensação de amplitude. A insonorização foi igualmente revista, com filtragem mais eficaz dos ruídos da mecânica e do ambiente exterior, tornando as viagens mais agradáveis para todos a bordo.

Com ergonomia igualmente melhorada, desde a postura ao apoio ao corpo proporcionado pelos redesenhados bancos, a vida a bordo do Sportage foi aprimorada com o incremento do equipamento destinado a conforto e segurança.

Na versão a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – KIA Sportage 1.7 CRDi TX – este crossover conta com estofos em pele e tecido, sistema de navegação com ecrã de 7,2” com câmara de estacionamento, sensores de pressão de pneus, de luz, de chuva e de parqueamento à frente a atrás, cruise control, assistente de faróis máximos HBA, acesso e ignição keyless, leitura de sinais de limite de velocidade SLIF, manutenção de faixa de rodagem LKAS, sistema áudio, com CD + MP3 + USB + AUX + ligação Bluetooth, luzes diurnas e traseiras em LED e jantes em liga de 19 polegadas.

A motorização que acompanha esta versão é o conhecido 1.7 CRDi, que transita da anterior geração, tendo sofrido ligeiras alterações de forma a melhorar a eficiência. Assim, o rendimento mantém-se nos 115 CV de potência, com um binário máximo de 280 N.m, constante das 1250 às 2750 rpm. Está acoplada a uma caixa manual de seis velocidades, permitindo ao Sportage boas prestações sem sacrificar consumos, anunciando 4,6 l/100 km, para emissões de CO2 de 119 g/km.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o KIA Sportage 1.7 CRDi TX concorre igualmente à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Audi Q2 1.6 TDI 116, o Hyundai 120 Active 1.0 TGDi, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi, o VW Tiguan 2.0 TDI e o SEAT Ateca 1.6 TDI.

KIA Sportage 1.7 CRDi TX

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1685 cm3

Potência: 115 CV/4000 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 11,5 s

Velocidade Máxima: 176 km/h

Consumo Médio: 4,6 l/100 km

Emissões CO2: 119 g/km

Preço: 33 050 euros