Mais completo e desportivo

• Nova linguagem estética, mais robusta e confiante • Boas prestações com baixos consumos • Equipamento completo Highline

O design da segunda geração do Tiguan realça independência e dinamismo, que combina maiores proporções com sofisticação e aparência elegante. Na frente, isto traduz-se numa linha muito horizontal formada pela grelha e óticas dianteiras, que tem continuidade ao longo da carroçaria, uma linha de cintura mais elevada, para terminar num portão traseiro em que os blocos de óticas em LED surgem em formato horizontal/oblíquo, resultando num estilo positivo e confiante.

O Tiguan é o primeiro SUV baseado na Plataforma Modular Transversal (MQB), que define novos padrões em design, engenharia, conforto, funcionalidade e sistemas de apoio à condução. A resistência à torção da estrutura foi incrementada face à anterior geração, com um valor de 28.000 N.m/grau, apesar do aumento das dimensões entre cavas de rodas e entre pilar A e C.

A suspensão é composta por uma arquitetura McPherson à frente e multibraços atrás, combinando espaço e flexibilidade de utilização com conforto quando se circula em qualquer tipo de piso.

A distância entre eixos foi incrementada em 77 mm para potenciar a habitabilidade – dos quais 29 mm foram especialmente ‘dedicados’ ao espaço para joelhos dos ocupantes traseiros –, enquanto a ergonomia geral foi melhorada em muitos detalhes. Um exemplo disso é a menor altura ao solo, na zona do porta-bagagens, para facilitar as manobras de carga. A bagageira possui uma capacidade entre 502 e 615 litros, consoante a posição da segunda fila de bancos, que é ajustável longitudinalmente. Com o rebatimento desta, o espaço de carga amplia-se até aos 1655 litros. Nesta versão Highline, o banco do passageiro é igualmente rebatível, permitindo ampliar o espaço de carga em comprimento.

A versão submetida a concurso – Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV – é movida pelo conhecido bloco 2 litros TDI de 150 CV. Com um binário constante de 340 N.m entre as 1750 e as 3000 rpm e os préstimos de uma caixa manual de seis velocidades, o Tiguan consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e registar um consumo médio de 4,7 l/100 km.

No domínio do equipamento Highline, são de destacar os sensores de luz, chuva e de estacionamento (com câmara), Active Info Display, Lane Assist, Front Assist, cruise control adaptativo (ACC), faróis full-LED, climatização de 3 zonas, jantes de liga de 18” e sistema de navegação Discover Media com ecrã tátil de 8”, leitor de CD, entrada de cartões SD + AUX-IN + USB, Bluetooth e ainda CarNet grátis durante 3 anos.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o VW Tiguan 2.0 TDI concorre igualmente à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Audi Q2 1.6 TDI 116, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2, o Hyundai 120 1.0 TGDi, o KIA Sportage 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi e o SEAT Ateca 1.6 TDI.

VW Tiguan 2.0 TDI

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1968 cm3

Potência: 150 CV/3500 - 4000 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 9,3 s

Velocidade Máxima: 204 km/h

Consumo Médio: 4,7 l/100 km

Emissões CO2: 123 g/km

Preço: 42 100 euros