Fecho de um ciclo

• Novo motor 1.5 Diesel de 105 CV mais eficiente • Carroçaria Coupé Style complementa Hatchback • Completa-se lançamentos da 6ª geração Mazda

Com o lançamento do novo Mazda3 na carroçaria CS (Coupé Style), estará completa a 6ª geração de modelos Mazda. Esteticamente, destaca-se pelas quatro portas, em contraste com as cinco da versão Hatchback, com proporções elegantes e postura rebaixada, integrando os princípios do design KODO – A Alma do Movimento da Mazda.

O interior está organizado por duas zonas contrastantes, uma funcional e dedicada ao condutor, e outra ampla para o passageiro dianteiro, interligadas através da consola central assimétrica. Orientado para o condutor, o completo cockpit integra Active Driving Display, um novo cluster de instrumentos compacto, um ecrã a cores de 7” com função touch e um comando rotativo redesenhado.

A segunda novidade importante é a chegada do bloco de 1,5 litros turbodiesel SKYACTIV-D. Este quatro cilindros possui um turbo de geometria variável, desenvolvendo uma potência de 105 CV e um binário máximo de 270 N.m, constante entre as 1600 e as 2500 rpm. Graças à reduzida taxa de compressão de 14,8:1, o SKYACTIV-D 1.5 é extremamente suave, com baixos níveis de vibração e ruído, emitindo apenas 99 g de CO2 por km, com consumos médios na ordem dos 3,8 l/100 km. O modelo a concurso está munido exclusivamente com caixa manual de 6 velocidades SKYACTIV-MT, acelerando de 0 a 100 km/h em 11 segundos, com velocidade máxima de 185 km/h.

A versão que a Mazda submete a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal – Mazda3 CS SKYACTIV-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather – possui de série sistema de monitorização de pressão de pneus, limitador de velocidade, A/C bizona, Smart City Break Support (SCBS), cruise control, sistema de navegação, sensores de luz e chuva, faróis bixénon, luzes diurnas e traseiras em LED, jantes em liga leve de 18”, bancos dianteiros aquecidos, chave inteligente, câmara traseira, sensores de estacionamento à frente e atrás, Rear Vehicle Monitoring (RVM), sistema áudio surround Bose Premium (9 altifalantes) e sistema de conectividade MZD Connect com integração de redes sociais e webradios.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o Mazda3 CS SKYACTIV-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather concorre igualmente à classe Familiar do Ano, onde enfrentará o Renault Mégane Energy dCi 130 GT Line.

Mazda3 CS SKYACTIV-D 1.5

Motor: quatro cilindros, turbodiesel, 1499 cm3

Potência: 105cv/4000rpm

Velocidade máxima: 185 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 11 segundos

Consumo Médio (l/100 km): 3,8 l/100 km

Emissões médias de CO 2 : 99 g/km

PVP: €30 804