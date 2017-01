Eficiência e dinamismo

• Potência de 218 CV oferece prestações desportivas • Consumo de 1,7 litros/100 km e emissões de 39 g/km • Como membro da família GT, mantém uma veia mais dinâmica

O Passat Variant GTE é a aposta da Volkswagen na versatilidade de utilização, que junta às qualidades de modelo familiar com uma motorização híbrida, permitindo alternar entre grandes viagens e uma condução em cidade com emissões de CO2 nulas. Isto deve-se à conjugação de um motor 1.4 TSI de 156 CV com um motor elétrico 85 kW – o que correspondente a 116 CV –, para um rendimento final efetivo de 218 CV de potência e 400 N.m de binário. Esta força é canalizada às rodas dianteiras via uma caixa de velocidades de dupla embraiagem DSG de seis relações.

O sistema elétrico é alimentado por uma bateria de lítio de 9,9 kWh e, na condição de plug-in, inclui processo de recarga por ligação à rede elétrica tradicional. Para uma carga completa, o Passat GTE necessita de 4h15m numa tomada de 2,3 kW ou de 2h30m caso tenha potência de 3,6 kW. Tal como no seu irmão Golf GTE, com quem partilha todo o sistema híbrido, a tomada de carga está colocada na grelha.

O Passat GTE inicia a sua marcha sempre em modo elétrico, no qual possui uma autonomia de 50 km e uma velocidade máxima de 130 km/h. O condutor pode eleger entre quatro modos de condução para gerir a energia da bateria principal, sendo eles E-mode, Hybrid, Battery Charge e GTE. Além da carga por tomada e do modo Battery Charge, a bateria recarrega de cada vez que o condutor desacelera ou que aciona os travões, graças ao sistema e-BKW, que converte energia cinética em elétrica.

No painel de instrumentos o condutor pode observar, a cada momento, o fluxo de energia entre bateria, rodas, motor elétrico e propulsor térmico, que ajuda a uma condução mais eficiente.

Mérito do seu sistema híbrido, o Passat Variant GTE alia prestações mais desportivas a uma grande eficiência. Aproveitando ao máximo as potencialidades do plug-in, obtém um consumo médio 1,7 l/100 km com emissões de CO2 de 39 g/km, tendo condições para oferecer uma autonomia total na ordem dos 1050 km. No entanto, consegue proporcionar uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e uma velocidade de ponta de 225 km/h.

Como membro da família GT, o Passat GTE possui um chassis equipado com suspensão mais desportiva, o que lhe permite exibir em estrada um comportamento mais dinâmico.

O Passat Variant GTE mantém a sua versatilidade de carga, com uma volumetria de bagageira de 483 litros e bancos traseiros rebatíveis na proporção 1/3-2/3, graças à arrumação da bateria por debaixo dos bancos posteriores. A dotação de série deste modelo inclui equipamentos como faróis em LED, sistema de navegação Discover Pro e sistemas de apoio à condução de Front Assist e City Emergency Braking.

O PVP do Passat Variant GTE é de €49 850, para o qual a Volkswagen oferece uma garantia de bateria de oito anos ou 160 mil km.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o VW Passat Variant GTE concorre igualmente à classe Ecológico do Ano, onde enfrentará o Hyundai IONIQ Hybrid e o Mitsubishi Outlander PHEV.

VW Passat Variant GTE

Motor: Quatro cilindros, 1395 cm3

Potência: 156 CV/5000 rpm

Motor elétrico: Síncrono de íman permanente

Potência: 85 kW (116 CV)

Velocidade Máxima: 225 km/h

Consumo Médio: 1,7 l/100 km

Emissões CO2: 39 g/km

Preço: 49 850 euros