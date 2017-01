A nova aventura

• Primeira abordagem da marca no segmento SUV • Versão Style com relação preço/equipamento equilibrada • Motor 1.6 TDI 115 CV com prestações adequadas e baixos consumos

O Ateca marca a estreia da SEAT na classe dos SUV, recorrendo para isso à Plataforma Modular Transversal (MQB) do grupo Volkswagen. Isto garante ao novo Crossover da marca espanhola uma excelente base em termos de rigidez e espaço, além de permitir flexibilidade nos capítulos mecânico e tecnológico. Nesta configuração de tração dianteira, o Ateca possui uma arquitetura McPherson à frente e eixo semirrígido atrás, em contraste com as versões 4Drive, que exibem suspensão multibraços. Assume-se este como o melhor compromisso entre peso, espaço e conforto para a condução em qualquer tipo de piso.

Com 2638 mm de distância entre eixos, o Ateca proporciona espaço adequado a uma utilização familiar, juntando a isso uma capacidade de bagageira de 510 litros, mais ampla que nas versões 4Drive, devido à ausência do diferencial traseiro.

Em termos estéticos, o Ateca reveste-se de linhas precisas e bem definidas, que lhe atribuem dinamismo e um aspeto hi-tech. O mesmo se refere ao interior, com design sóbrio e prático, sem deixar de ser estilizado, com todos os comandos dispostos de forma ergonómica.

A versão submetida a concurso tem ao seu serviço o conhecido bloco 1.6 TDI de 115 CV. Com um binário constante de 250 N.m entre as 1500 e as 3250 rpm e associado a uma caixa manual de seis velocidades, este Ateca consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 11,5 segundos e registar um consumo médio ponderado de 4,3 l/100 km, obtendo pouco mais em condução citadina (4,7 l/100 km), graças à função Start/Stop.

No nível de equipamento Style, o Ateca inclui de série sensores de luz, chuva e de parqueamento traseiros, espelhos interior anti-encandeamento e exteriores com recolhimento elétrico, faróis traseiros em LED e de nevoeiro com função cornering, jantes de liga de 17” e barras de tejadilho em preto.

No interior, dispõe ainda de volante multifunções em pele, climatização bizona e de sistema de som Media Cor MP3, com ecrã de 5”, entradas USB + SD + AUX-IN e Bluetooth. No âmbito do apoio à condução, a versão Style oferece também radar e travagem automática Front Assist, Hill Hold, controlo de pressão de pneus e cruise control.

Além do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, o SEAT Ateca 1.6 TDI concorre igualmente à classe Crossover do Ano, onde enfrentará o Audi Q2 1.6 TDI 116, o Hyundai Tucson 1.7 CRDi 4x2, o Hyundai 120 1.0 TGDi, o KIA Sportage 1.7 CRDi, o Peugeot 3008 1.6 BlueHDi e o VW Tiguan 2.0 TDI.

SEAT Ateca 1.6 TDI S/S 115 CV

Motor: Diesel, quatro cilindros, turbo, 1598 cm3

Potência: 115 CV/3250 - 4000 rpm

Aceleração 0-100 km/h: 11,5 s

Velocidade Máxima: 184 km/h

Consumo Médio: 4,3 l/100 km

Emissões CO2: 113 g/km

Preço: 29 260 euros